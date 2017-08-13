Винер-Усманова не исключила возвращения гимнастки Мамун в сборную России

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова считает возможным возвращение в сборную России одного из ее лидеров - Маргариты Мамун. Об этом Винер-Усманова сообщила журналистам после Кубка вызова по художественной гимнастике, который прошел в Казани.

"Конечно, возможно [возвращение в сборную Мамун], все возможно. Алина Кабаева у меня целый год не выступала, потом вернулась и стала чемпионкой Европы и прекрасно поддержала команду. Я всегда жду Мамун и Кудрявцеву, я жду этих девочек, я их обожаю и в любой момент я готова их принять и работать", - сказала она.

Олимпийская чемпионка 2016 года Мамун и многократная чемпионка мира и Европы Яна Кудрявцева, ставшая на Играх в Рио-де-Жанейро второй, по окончании прошлого сезона приостановили свои выступления.