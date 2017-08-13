Винер: Солдатова не успела восстановиться после травмы к ЧМ по художественной гимнастике

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Россиянка Александра Солдатова не примет участие в чемпионате мира по художественной гимнастике в Италии, поскольку не восстановилась после травмы. Об этом журналистам сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова после Кубка вызова FIG по художественной гимнастике, который прошел в Казани.

"Пока нет, пока не стоит ждать [Солдатову на чемпионате мира], потому что у нее была травма, после которой тяжело восстанавливается и не столько физически, сколько морально. Потому что программа у нее очень насыщенная и сложная - лебедь умирающий, которую 16 лет не делал никто после Барсуковой, и "Спартак" - это такие сложные композиции и технически, и эмоционально, что нужно быть на высоте и морально, и физически. К сожалению, пока этого не удалось добиться", - сказала Винер-Усманова.

Солдатова - двукратная чемпионка мира в командном зачете (2014, 2015), двукратная чемпионка Европы в командном зачете (2015, 2017), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

Чемпионат мира пройдет в итальянском Пезаро с 30 августа по 3 сентября. В групповых упражнениях на чемпионате мира в Италии выступят Анастасия Близнюк, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Софья Скоморох, Анастасия Татарева и Мария Толкачева. Близнюк, Татарева и Толкачева являются олимпийскими чемпионками 2016 года в групповом многоборье.

После мирового первенства сборная России по художественной гимнастике выступит на клубном чемпионате мира Aeon Cup в Японии.

"Я думаю, что у нас есть соревнования, которые проводят всегда в Японии - вот туда мы поедем. А все остальное пока нам неизвестно, не будем об этом думать", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о планах национальной команды.