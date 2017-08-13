Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Винер: Солдатова не успела восстановиться после травмы к ЧМ по художественной гимнастике

Спорт
13 августа, 17:09 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, августа. /ТАСС

По словам главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, у спортсменки слишком насыщенная программа, к которой надо быть готовым на сто процентов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александра Солдатова

Александра Солдатова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Россиянка Александра Солдатова не примет участие в чемпионате мира по художественной гимнастике в Италии, поскольку не восстановилась после травмы. Об этом журналистам сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова после Кубка вызова FIG по художественной гимнастике, который прошел в Казани.

"Пока нет, пока не стоит ждать [Солдатову на чемпионате мира], потому что у нее была травма, после которой тяжело восстанавливается и не столько физически, сколько морально. Потому что программа у нее очень насыщенная и сложная - лебедь умирающий, которую 16 лет не делал никто после Барсуковой, и "Спартак" - это такие сложные композиции и технически, и эмоционально, что нужно быть на высоте и морально, и физически. К сожалению, пока этого не удалось добиться", - сказала Винер-Усманова.

Солдатова - двукратная чемпионка мира в командном зачете (2014, 2015), двукратная чемпионка Европы в командном зачете (2015, 2017), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). 

Чемпионат мира пройдет в итальянском Пезаро с 30 августа по 3 сентября. В групповых упражнениях на чемпионате мира в Италии выступят Анастасия Близнюк, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Софья Скоморох, Анастасия Татарева и Мария Толкачева. Близнюк, Татарева и Толкачева являются олимпийскими чемпионками 2016 года в групповом многоборье. 

После мирового первенства сборная России по художественной гимнастике выступит на клубном чемпионате мира Aeon Cup в Японии.

"Я думаю, что у нас есть соревнования, которые проводят всегда в Японии  - вот туда мы поедем. А все остальное  пока нам неизвестно, не будем об этом думать", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС  о планах национальной команды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Ласицкене во время церемонии награждения
5
Нейтральный триумф российской легкой атлетики: Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне
Футболисты ЦСКА
16
ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский "Антонов" планирует выпустить не менее 70 самолетов в течение пяти лет
2
Захарова: ситуация с КНДР близка к потенциальному силовому конфликту
3
Марш ЛГБТ в Одессе прошел в окружении полиции и Нацгвардии
4
СМИ: гибель принцессы Дианы могла произойти в результате спланированного убийства
5
Лукашенко: Белоруссия и Россия не должны допускать ухудшения двусторонних отношений
6
"Сапсан" встал в Новгородской области из-за повреждения контактного провода
7
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама