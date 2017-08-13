Россиянин Широбоков завоевал серебро ЧМ в спортивной ходьбе на 20 км

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ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Широбоков, выступающий под нейтральным флагом, занял второе место в спортивной ходьбе на 20 км на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Широбоков стал пятым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.