Россиянин Широбоков завоевал серебро ЧМ в спортивной ходьбе на 20 км

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Широбоков, выступающий под нейтральным флагом, занял второе место в спортивной ходьбе на 20 км на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Широбоков стал пятым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.