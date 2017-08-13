Шляхтин назвал серебро ЧМ ходока Широбокова прогнозируемым результатом

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Серебро россиянина Сергея Широбокова на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне в ходьбе на 20 км - нормальный, прогнозируемый результат. Такое мнение ТАСС высказал глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Дебютант мировых первенств 18-летний Широбоков в Лондоне уступил лишь колумбийцу Эйдеру Аревало.

Он стал пятым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.

"Ходьба - это наш вид, мы ожидали, что что-то будет. Поэтому серебряная медаль Широбокова - нормальный, прогнозируемый результат, хотя на этом чемпионате мы видели много неожиданных результатов, это спорт, здесь все можно предполагать. Серега красавец, завоевал серебро, я поздравляю его с этим достижением", - заявил Шляхтин.

Мировое первенство завершится в воскресенье.