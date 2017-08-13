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Шляхтин назвал серебро ЧМ ходока Широбокова прогнозируемым результатом

Спорт
13 августа, 18:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Дебютант мировых первенств 18-летний спортсмен в Лондоне уступил лишь колумбийцу Эйдеру Аревало

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Сергей Широбоков

Сергей Широбоков

© AP/Kirsty Wigglesworth

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Серебро россиянина Сергея Широбокова на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне в ходьбе на 20 км - нормальный, прогнозируемый результат. Такое мнение ТАСС высказал глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

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Дебютант мировых первенств 18-летний Широбоков в Лондоне уступил лишь колумбийцу Эйдеру Аревало.

Он стал пятым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.

"Ходьба - это наш вид, мы ожидали, что что-то будет. Поэтому серебряная медаль Широбокова - нормальный, прогнозируемый результат, хотя на этом чемпионате мы видели много неожиданных результатов, это спорт, здесь все можно предполагать. Серега красавец, завоевал серебро, я поздравляю его с этим достижением", - заявил Шляхтин.

Мировое первенство завершится в воскресенье.

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