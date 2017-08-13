Шляхтин назвал серебро ЧМ ходока Широбокова прогнозируемым результатом

Подо льдами Антарктиды ученые обнаружили более 90 вулкановНаука 13 августа, 19:12
Представитель Широбокова: серебро ЧМ очень важно для российской спортивной ходьбыСпорт 13 августа, 18:39
Широбоков считает серебро ЧМ-2017 в спортивной ходьбе супердостижениемСпорт 13 августа, 18:31
Начаркина: успех Широбокова должен восстановить реноме мордовской школы спортивной ходьбыСпорт 13 августа, 18:28
Трамп осудил насилие и действия ультраправых в связи с беспорядками в ШарлотсвиллеМеждународная панорама 13 августа, 18:04
Шляхтин назвал серебро ЧМ ходока Широбокова прогнозируемым результатомСпорт 13 августа, 18:00
Россиянин Широбоков завоевал серебро ЧМ в спортивной ходьбе на 20 кмСпорт 13 августа, 17:38
Глава ЦРУ уверен, что Пхеньян не намерен отказываться от ракетных испытанийМеждународная панорама 13 августа, 17:23
Винер: Солдатова не успела восстановиться после травмы к ЧМ по художественной гимнастикеСпорт 13 августа, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Серебро россиянина Сергея Широбокова на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне в ходьбе на 20 км - нормальный, прогнозируемый результат. Такое мнение ТАСС высказал глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
Дебютант мировых первенств 18-летний Широбоков в Лондоне уступил лишь колумбийцу Эйдеру Аревало.
Он стал пятым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.
"Ходьба - это наш вид, мы ожидали, что что-то будет. Поэтому серебряная медаль Широбокова - нормальный, прогнозируемый результат, хотя на этом чемпионате мы видели много неожиданных результатов, это спорт, здесь все можно предполагать. Серега красавец, завоевал серебро, я поздравляю его с этим достижением", - заявил Шляхтин.
Мировое первенство завершится в воскресенье.