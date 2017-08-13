Эксперты: число коммерческих спортучреждений в России ежегодно растет на 10-15%

УЛЬЯНОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Количество коммерческих спортивных учреждений в России ежегодно растет на 10-15%, при этом к сотрудникам таких организаций не предъявляются квалификационные требования. Об этом сообщила в Ульяновске на семинаре "Саморегулирование и аккредитация коммерческих спортивных организаций и их специалистов: проблемы и пути решения" член Общественной палаты России, член Общественной палаты Ульяновской области, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

Семинар прошел в рамках первого Фестиваля национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ.

"Существует проблема, когда из года в год количество бюджетных учреждений сокращается, за последний год на 48 детско-юношеских спортивных школ стало меньше в нашей стране. Количество коммерческих учреждений увеличивается, например, порядка 10-15% регулярно, по экспертной оценке фитнес-сообщества, прирастает ежегодно", - сказала она.

По словам Истягиной-Елисеевой, требования к специалистам в спортивных коммерческих учреждениях отсутствуют. Это связано с тем, что они необязательны для данного сегмента специалистов и для данной услуги, которую предоставляет обычно общества с ограниченной ответственностью. "Разные спортивные услуги в коммерческом секторе - бойцовские клубы, йога, игровые секции (…), получается, не имеют нормативно-правового обеспечения. Обычно это общества с ограниченной ответственностью, поэтому для специалистов, работающих там, не требуется всего того длинного списка, по которому работают бюджетники", - уточнила она.

Эксперт добавила, что на данный момент отсутствует статистическая отчетность по всем направлениям: возраст занимающихся, число травм, информация об обеспечении материально-техническим оборудованием, сведения об образовании персонала. По словам Истягиной-Елисеевой, есть два пути решения проблемы: государственно-документальный - запретить работать без образования, лицензии, стандартов и саморегулирующиеся общественные организации.

По итогам семинара принято решение рекомендовать Министерству спорта России совершенствовать требования к специалистам, а также механизмы в разработке комплекса мер для оптимизации частно-государственного партнерства. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области эксперты рекомендовали принять комплекс мер, направленных на поощрение гражданских инициатив в области коммерческого спорта. Общественной палате Ульяновской области рекомендовано содействовать широкому общественному обсуждению классификаций и госстандартов в коммерческом спортивном секторе региона. Предложения 16 августа планируется передать в Общественную палату России.

О фестивале

Фестиваль национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ проходит в Ульяновской области с 12 по 16 августа. В программе заявлены соревнования по десяти видам спорта. За медали поборются более трехсот спортсменов из семи стран, еще пять стран представят свои национальные виды спорта в качестве показательных. Впервые фестиваль прошел по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в 2014 году, а в 2017 году он получил статус международного.