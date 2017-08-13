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Начаркина: успех Широбокова должен восстановить реноме мордовской школы спортивной ходьбы

Спорт
13 августа, 18:28 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Выступавший под нейтральным флагом россиянин занял второе место в спортивной ходьбе на 20 км

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Сергей Широбоков (справа)

Сергей Широбоков (справа)

© AP/Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 13 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Успех Сергея Широбокова на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне должен помочь восстановлению реноме мордовской школы спортивной ходьбы. Такое мнение ТАСС высказала директор спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Республики Мордовия Вера Начаркина.

Выступавший под нейтральным флагом Широбоков занял второе место в спортивной ходьбе на 20 км. Чемпионом мира стал колумбиец Эйдер Аревало.

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"Будем очень надеяться, - сказала Начаркина, отвечая на вопрос, поможет ли этот результат восстановить репутацию мордовской школы спортивной ходьбы. - Эмоции переполняют, мы очень ждали медаль от наших ребят и, слава богу, Сергей сумел ее завоевать. Она очень важна для всей России, а для нашей школы особенно".

Чемпионат мира в Лондоне стал для 18-летнего Широбокова дебютным на взрослом уровне. В 2015 году он одержал победу на чемпионате мира среди юношей в Колумбии на дистанции 10 км.

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики по причине большого числа допинговых нарушений, причастными к которым стали и воспитанники мордовского центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе имени Виктора Чегина, позже преобразованного в СШОР, которую возглавляет Начаркина.

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