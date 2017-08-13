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Широбоков считает серебро ЧМ-2017 в спортивной ходьбе супердостижением

Спорт
13 августа, 18:31 дата обновления: 13 августа, 18:54 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсмен заявил, что на дистанции выложился по максимуму

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Сергей Широбоков (справа)

Сергей Широбоков (справа)

© AP/Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 13 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянин Сергей Широбоков, ставший вторым в спортивной ходьбе на дистанции 20 км на чемпионате мира в Лондоне, после финиша признался журналистам, что не испытывает разочарования от того, что не сумел стать первым.

Чемпионом мира стал колумбиец Эйдер Аревало, россиянин уступил ему две секунды. Чемпионат мира в Лондоне стал для 18-летнего Широбокова дебютным на взрослом уровне. В 2015 году он одержал победу на чемпионате мира среди юношей в Колумбии на дистанции 10 км.

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"Я сегодня выложился по максимуму, мне немного не хватило для того, чтобы стать первым, - сказал Широбоков. - Но для меня, юниора, и серебро чемпионата мира - это нечто. Я боролся до конца, но, как видите, пришел вторым. У меня на финише не было разочарования от того, что не догнал своего соперника, только радость".

"До последних метров было непонятно, как все выйдет в итоге, то один, то второй выходили вперед. Я все время находился в полной готовности и не мог передохнуть. У меня была тактика - быть в лидирующей группе и не выходить вперед, а после определенного километра нужно было попытаться уйти.

Думал, это будет после 18-19 км, но пришлось отрываться раньше", - подытожил спортсмен.

"Моей целью было соревноваться и бороться, в том числе и за других российских спортсменов, которые не были допущены к участию в чемпионате. Для меня это было большой мотивацией, я хотел победить для них, - цитирует Широбокова пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций. - Мне не хватало соревновательной практики, но, когда я увидел своих конкурентов, то понял, что они обычные люди и мне не о чем беспокоиться".

В общекомандном зачете лидирует сборная США (девять золотых, десять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-4), третье - сборная Франции (3-0-1). Пять медалей на счету российских атлетов. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) Валерий Пронкин (метание молота) и Широбоков завоевали серебряные медали.

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