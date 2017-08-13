Скрипченко назначен и. о. главного тренера ФК "Анжи"

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Белорусский специалист Вадим Скрипченко стал исполняющим обязанности главного тренера махачкалинского футбольного клуба "Анжи". Об этом ТАСС сообщил президент клуба Осман Кадиев.

В субботу "Анжи" в матче шестого тура чемпионата России на своем поле уступил московскому "Динамо" со счетом 1:3. После игры в эфире телеканала "Наш футбол" бывший тогда главным тренером махачкалинцев Александр Григорян заявил, что уходит в отставку.

"Он [Скрипченко] буквально две минуты назад стал исполняющим обязанности главного тренера. Контракт с ним подписан меньше чем на год, но это не так принципиально. С Александром Григоряном соглашение уже расторгнуто", - сказал Кадиев.

"Когда он избавится от приставки и. о.? Все зависит от самого него", - добавил он.

В прошлом сезоне Скрипченко возглавлял другую российскую команду - самарские "Крылья Советов". Клуб под его руководством занял 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата страны и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). "Анжи" в текущем розыгрыше чемпионата России также занимают 15-ю строчку после шести матчей.