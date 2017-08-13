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Коу: результаты российских атлетов на ЧМ демонстрируют прогресс в восстановлении ВФЛА

Спорт
13 августа, 19:56 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, августа. /ТАСС

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций отметил, что турнир в Лондоне организован великолепно

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Президент IAAF Себастьян Коу

Президент IAAF Себастьян Коу

© Getty Images for IAAF

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Выступление российских легкоатлетов на чемпионате мира в Лондоне демонстрирует, что процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) идет правильно. Об этом на пресс- конференции заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу.

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Стартовавший 4 августа чемпионат мира в Лондоне завершится в воскресенье. Российские легкоатлеты, выступающие под нейтральным флагом по причине отстранения ВФЛА, завоевали одну золотую и четыре серебряные медали. На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2015 году в Пекине, в активе российской сборной было всего четыре медали (2-1-1).

"Не могу не сказать о выступлении нейтральных спортсменов. Мы видим прогресс в вопросе восстановления национальной федерации, правильность этих шагов отражается и на результатах. Россияне уже завоевали больше медалей, чем на прошлом чемпионате мира в Пекине. Результаты работы видны здесь, в Найроби [на юношеском чемпионате мира], на европейской арене", - сказал Коу.

Также глава международной федерации отметил, что турнир в Лондоне организован великолепно, что нашло свое отражение как в числе проданных билетов, так и в результатах атлетов.

"Я не могу вспомнить, когда турнир был настолько соревновательным. Присутствовала настоящая соревновательная среда, в особенности обращают на себя молодые таланты, мы увидели победы многих из них", - отметил он.

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