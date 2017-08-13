"Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" в первом туре чемпионата Англии

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ТАСС, 13 августа. "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу над лондонским "Вест Хэмом" со счетом 4:0 в домашнем матче первого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".
В составе хозяев дубль оформил Ромело Лукаку (33-я, 53-я минуты), также голы забил Антони Марсьяль (87) и Поль Погба (90). Лукаку провел свой дебютный матч в Английской премьер-лиге в составе "Манчестера". Бельгиец перешел в МЮ из "Эвертона" в июле текущего года, по информации британских СМИ, сумма трансфера составила около €85 млн (гарантированная часть) плюс €17 млн в виде бонусов.
Следующий матч 19 августа "Манчестер" сыграет на выезде с валлийским "Суонси". "Вест Хэм" в тот же день в гостях встретится с "Саутгемптоном".
Матч в Манчестере посетила Виктория Лопырева - посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России. "Манчестер Юнайтед" поприветствовал россиянку на своей странице в социальной сети Twitter. "Добро пожаловать на "Олд Траффорд", Виктория. Надеемся, ты получишь удовольствие от игры", - сказано в сообщении.