Рыбус: матч с "Тосно" уже стал историей, "Локомотив" готовится к игре со "Спартаком"

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МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Мацей Рыбус считает, что нужно не зацикливаться на поражении от "Тосно", а готовиться к следующему матчу со "Спартаком". Такое мнение он высказал журналистам.
В воскресенье "Тосно" в матче шестого тура чемпионата России в гостях обыграл московский "Локомотив" со счетом 2:0.
"Сегодня был просто не наш день. Матч с "Тосно" - это уже история, один матч, будем делать выводы и исправляться, а сейчас готовимся к игре со "Спартаком". Надо смотреть вперед, успешный старт на нас не давил, будем продолжать работать", - сказал Рыбус.
Также 27-летний полузащитник "Локомотива" отметил, что в матче было мало голевых моментов. "Первый гол - рикошет, при втором уже все вперед пошли. Старались атаковать, но произошла ошибка в центре поля, из-за которой мы получили второй гол. По игре было мало моментов, движения, не играли в быстрый пас, поэтому проиграли", - отметил футболист.
После шести туров чемпионата России "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем туре 19 августа железнодорожники сыграют в гостях против московского "Спартака".