"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛ

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ТАСС, 13 августа. Санкт-петербургский "Зенит" победил грозненский "Ахмат" со счетом 4:0 в домашнем матче шестого тура чемпионата России по футболу.

Мячи забили Леандро Паредес (28-я минута), Александр Кокорин (50), Далер Кузяев (68) и Юрий Жирков (84). На 29-й минуте защитник гостей Ризван Уциев был удален за вторую желтую карточку.

Кокорин отметился голом в четвертой игре подряд. Всего на его счету в текущем чемпионате пять мячей, он вышел в единоличные лидеры в списке бомбардиров.

"Зенит" набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, опережая ближайших конкурентов на три очка. "Ахмат" потерпел третье поражение подряд и с девятью очками занимает седьмое место.

В следующем туре петербургский клуб 20 августа сыграет в гостях с пермским "Амкаром", "Ахмат" 21 августа проведет домашнюю встречу с тульским "Арсеналом".