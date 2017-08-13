"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛ

Кенийка Обири завоевала золото ЧМ в Лондоне в беге на 5000 мСпорт 13 августа, 21:58
"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛСпорт 13 августа, 21:57
WP: въехавший в толпу людей в Шарлотсвилле водитель разделял взгляды нацистовМеждународная панорама 13 августа, 21:55
"Краснодар" и "Амкар" сыграли вничью в матче РФПЛСпорт 13 августа, 21:54
СМИ: Том Круз пострадал при выполнении трюка на съемках в ЛондонеКультура 13 августа, 21:43
Рыбус: матч с "Тосно" уже стал историей, "Локомотив" готовится к игре со "Спартаком"Спорт 13 августа, 21:05
Парфенов: ФК "Тосно" своим старанием заслужил победу на "Локомотивом"Спорт 13 августа, 20:27
В Москве и области в ближайшее время ожидается ухудшение погодыОбщество 13 августа, 20:13
Семин: ФК "Локомотив" отошел от комбинационной игры в матче с "Тосно", поэтому не выигралСпорт 13 августа, 20:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 августа. Санкт-петербургский "Зенит" победил грозненский "Ахмат" со счетом 4:0 в домашнем матче шестого тура чемпионата России по футболу.
Мячи забили Леандро Паредес (28-я минута), Александр Кокорин (50), Далер Кузяев (68) и Юрий Жирков (84). На 29-й минуте защитник гостей Ризван Уциев был удален за вторую желтую карточку.
Кокорин отметился голом в четвертой игре подряд. Всего на его счету в текущем чемпионате пять мячей, он вышел в единоличные лидеры в списке бомбардиров.
"Зенит" набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, опережая ближайших конкурентов на три очка. "Ахмат" потерпел третье поражение подряд и с девятью очками занимает седьмое место.
В следующем туре петербургский клуб 20 августа сыграет в гостях с пермским "Амкаром", "Ахмат" 21 августа проведет домашнюю встречу с тульским "Арсеналом".