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Хорватка Перкович завоевала золото ЧМ в Лондоне в метании диска

Спорт
13 августа, 22:27 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, августа. /ТАСС

Второе место заняла австралийка Дани Стивенс

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Сандра Перкович

Сандра Перкович

© EPA/FRANCK ROBICHON

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Хорватская легкоатлетка Сандра Перкович завоевала золотую медаль чемпионата мира в Лондоне в метании диска. В своей лучшей попытке она метнула снаряд на 69,81 метра.

Второе место заняла австралийка Дани Стивенс (69,64), третье - француженка Мелина Роберт-Мишон (66,21). Перкович является двукратной олимпийской чемпионкой (2012, 2016) и двукратной чемпионкой мира.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (девять золотых, десять серебряных, девять бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (4-1-4), третье - сборная Франции (3-0-2). Пять медалей на счету российских атлетов. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота) и Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) завоевали серебряные медали.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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