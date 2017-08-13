Россиянин Лысенко завоевал серебро ЧМ в Лондоне в прыжках в высоту

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Он показал результат 2,32 м. Первое место занял Мутаз Эсса Баршим из Катара (2,35), третье - сириец Маджд Эддин Газаль (2,29). Газаль стал единственным представителем Сирии на турнире, а его медаль - третьей в истории страны на чемпионатах мира. Ранее сирийские спортсмены завоевали золотую и бронзовую награды.

Лысенко стал шестым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов и последним россиянином, принявшим участие в соревнованиях в рамках чемпионата мира в Лондоне. Ранее Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота) и Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) завоевали серебряные медали.

Всего на чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступали в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

В общекомандном зачете уже обеспечила себе победу сборная США (девять золотых, десять серебряных, девять бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (4-1-4), третье - сборная Франции (3-0-2). Чемпионат мира завершится позднее в воскресенье.