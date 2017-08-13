Кириленко: Мозгов справедливо признан лучшим игроком баскетбольного турнира в Казани

Сборная США одержала победу в медальном зачете чемпионата мира по легкой атлетикеСпорт 13 августа, 23:52
"Лацио" обыграл "Ювентус" и стал четырехкратным обладателем Суперкубка ИталииСпорт 13 августа, 23:44
Сборная Тринидада и Тобаго победила в эстафете 4х400 м на чемпионате мираСпорт 13 августа, 23:38
Серебряный призер ЧМ в прыжках в высоту Лысенко хотел сняться с финала из-за травмыСпорт 13 августа, 23:27
Женская сборная США выиграла эстафету 4х400 м на чемпионате мира по легкой атлетикеСпорт 13 августа, 23:12
Жуков: российские легкоатлеты на ЧМ показали замечательный результатСпорт 13 августа, 23:11
Шляхтин: смена поколений в сборной России началась на ЧМ по легкой атлетике в ЛондонеСпорт 13 августа, 23:08
Тренер: Лысенко завоевал серебро ЧМ, несмотря на проблемы со здоровьемСпорт 13 августа, 22:59
Шляхтин: легкоатлет Лысенко на чемпионате мира оправдал ожидания всей РоссииСпорт 13 августа, 22:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сборной России Тимофей Мозгов был справедливо признан лучшим игроком товарищеского турнира в Казани. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Российские баскетболисты в воскресенье обыграли команду Исландии со счетом 82:69 в своем последнем матче в Казани. Позднее в воскресенье пройдет заключительная встреча турнира Германия - Венгрия.
"Содержание нашей игры мне понравилось - стали много задействовать в атаке Тимофея Мозгова, который справедливо признан лучшим игроком турнира, - сказал Кириленко. - Две последние встречи здорово провел Михаил Кулагин, который и попадал сам, и вел игру команды. Единственное - ему необходимо добавлять в агрессивности, что поможет подняться на ступеньку выше".
Ранее в рамках турнира российские баскетболисты обыграли венгров (84:69) и немцев (89:60). Кириленко высоко отметил уровень соревнований в Казани: "Хороший турнир, отлично организованный, который к тому же прошел в очень нужное время. В Санкт-Петербурге сборная России выступала под серьезными физическими нагрузками, в Казани же были более осмысленные действия".
Сборная России примет участие в чемпионате Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.
"Вообще ребята выглядят хорошо, более собраны. Чувствуется, что после поражения от Израиля были сделаны правильные выводы. На следующей неделе сборная отправится в Германию, где ее по полной будет экзаменовать команда Сербии - наш соперник по группе на Евробаскете. Пока же все идет по плану, и главное, что в сборной хорошее настроение и есть правильная заряженность на игру", - подытожил Кириленко.