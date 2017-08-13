Кириленко: Мозгов справедливо признан лучшим игроком баскетбольного турнира в Казани

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сборной России Тимофей Мозгов был справедливо признан лучшим игроком товарищеского турнира в Казани. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Российские баскетболисты в воскресенье обыграли команду Исландии со счетом 82:69 в своем последнем матче в Казани. Позднее в воскресенье пройдет заключительная встреча турнира Германия - Венгрия.

"Содержание нашей игры мне понравилось - стали много задействовать в атаке Тимофея Мозгова, который справедливо признан лучшим игроком турнира, - сказал Кириленко. - Две последние встречи здорово провел Михаил Кулагин, который и попадал сам, и вел игру команды. Единственное - ему необходимо добавлять в агрессивности, что поможет подняться на ступеньку выше".

Ранее в рамках турнира российские баскетболисты обыграли венгров (84:69) и немцев (89:60). Кириленко высоко отметил уровень соревнований в Казани: "Хороший турнир, отлично организованный, который к тому же прошел в очень нужное время. В Санкт-Петербурге сборная России выступала под серьезными физическими нагрузками, в Казани же были более осмысленные действия".

Сборная России примет участие в чемпионате Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.

"Вообще ребята выглядят хорошо, более собраны. Чувствуется, что после поражения от Израиля были сделаны правильные выводы. На следующей неделе сборная отправится в Германию, где ее по полной будет экзаменовать команда Сербии - наш соперник по группе на Евробаскете. Пока же все идет по плану, и главное, что в сборной хорошее настроение и есть правильная заряженность на игру", - подытожил Кириленко.