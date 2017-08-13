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Тренер: Лысенко завоевал серебро ЧМ, несмотря на проблемы со здоровьем

Спорт
13 августа, 22:59 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Евгений Загорулько считает, что если бы у спортсмена все было в порядке со здоровьем, он смог бы навязать конкуренцию в борьбе за золото катарцу Мутазе Эссе Баршиму

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Данил Лысенко

Данил Лысенко

© EPA/FRANCK ROBICHON

ЛОНДОН, 13 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, несмотря на проблемы со здоровьем. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Евгений Загорулько.

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"Данил выиграл это серебро "на одной ноге", - сказал тренер. - В квалификации у него сильно сводило ногу, эта же проблема возникала на высоте 2,29 м. Если бы было все в порядке со здоровьем, он смог бы навязать конкуренцию в борьбе за золото катарцу Мутазе Эссе Баршиму. Данил - настоящий герой, он получил разрешение выступить на чемпионате мира в последний момент, был лишен международных стартов, но не дрогнул".

Лысенко стал шестым и последним медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота) и Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) завоевали серебряные медали.

Всего на чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступали в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

В общекомандном зачете уже обеспечила себе победу сборная США (девять золотых, десять серебряных, девять бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (5-2-4), третье - сборная Франции (3-0-2). Чемпионат мира завершится позднее в воскресенье.

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