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Шляхтин: смена поколений в сборной России началась на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

Спорт
13 августа, 23:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Российские спортсмены, которые выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе, на турнире в Лондоне завоевали шесть медалей

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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чемпионат мира по легкой атлетике - 2017 запустил процесс смены поколений в сборной России. Такое мнение ТАСС высказал глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

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Россиянин Лысенко завоевал серебро ЧМ в Лондоне в прыжках в высоту

Российские спортсмены, которые выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе, на турнире в Лондоне завоевали шесть медалей. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные медали.

"Я думаю, что наши спортсмены показали хорошие результаты. Есть задел, задел достаточно красивый, шесть медалей - это здорово. Я рад за команду, которую мы привезли. Что мы хотели, то мы и получили, я всех благодарю и говорю спасибо", - сказал Шляхтин.

На чемпионате мира российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. "Думаю, что видна работа всех тренеров, специалистов в легкой атлетике, которые сегодня при всех негативных ситуациях дают результаты. Ведь для нас, русских, чем хуже, тем мы злее и делаем все лучше. Я думаю, это сыграло свою роль", - отметил глава ВФЛА.

"У нас есть тот задел, который будет нас сопровождать все эти годы. Ребята будут матереть и будут только наращивать свои результаты. Это задел для молодого поколения, которое меняет нашу звездную элиту, ушедшую, к сожалению, из-за определенных обстоятельств раньше, чем могла бы уйти. На чемпионате началась смена поколений в сборной", - считает Шляхтин.

Мировое первенство завершится позднее в воскресенье.

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