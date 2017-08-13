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Жуков: российские легкоатлеты на ЧМ показали замечательный результат

Спорт
13 августа, 23:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, августа. /ТАСС

Российские спортсмены, которые выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей - одну золотую и пять серебряных

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Александр Жуков

Александр Жуков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские легкоатлеты на чемпионате мира в Лондоне в совокупности показали замечательный результат. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Российские спортсмены, которые выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей - одну золотую и пять серебряных. Соревнования завершатся позднее в воскресенье.

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"Золото, пять серебряных наград. Где-то не повезло: в десятиборье травма [Илья Шкуренев], в ходьбе сняли [Клавдию Афанасьеву], а могла бы быть медаль. Половина команды могла рассчитывать на награды. В таких условиях - замечательных результат", - сказал Жуков.

"Я считаю, что если брать в совокупности психологический фактор, то, что давно не брали медали на международных соревнованиях, что большинство приехало без тренеров, а это накладывает отпечаток, выступили очень хорошо. Я хочу поздравить всех наших спортсменов", - добавил он.

На мировом первенстве в Лондоне Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные медали.

Всего в турнире принимали участие 19 россиян, выступавших в качестве нейтральных спортсменов по причине отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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