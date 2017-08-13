Жуков: российские легкоатлеты на ЧМ показали замечательный результат

Сборная США одержала победу в медальном зачете чемпионата мира по легкой атлетикеСпорт 13 августа, 23:52
"Лацио" обыграл "Ювентус" и стал четырехкратным обладателем Суперкубка ИталииСпорт 13 августа, 23:44
Сборная Тринидада и Тобаго победила в эстафете 4х400 м на чемпионате мираСпорт 13 августа, 23:38
Серебряный призер ЧМ в прыжках в высоту Лысенко хотел сняться с финала из-за травмыСпорт 13 августа, 23:27
Женская сборная США выиграла эстафету 4х400 м на чемпионате мира по легкой атлетикеСпорт 13 августа, 23:12
Жуков: российские легкоатлеты на ЧМ показали замечательный результатСпорт 13 августа, 23:11
Шляхтин: смена поколений в сборной России началась на ЧМ по легкой атлетике в ЛондонеСпорт 13 августа, 23:08
Тренер: Лысенко завоевал серебро ЧМ, несмотря на проблемы со здоровьемСпорт 13 августа, 22:59
Шляхтин: легкоатлет Лысенко на чемпионате мира оправдал ожидания всей РоссииСпорт 13 августа, 22:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские легкоатлеты на чемпионате мира в Лондоне в совокупности показали замечательный результат. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Российские спортсмены, которые выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей - одну золотую и пять серебряных. Соревнования завершатся позднее в воскресенье.
"Золото, пять серебряных наград. Где-то не повезло: в десятиборье травма [Илья Шкуренев], в ходьбе сняли [Клавдию Афанасьеву], а могла бы быть медаль. Половина команды могла рассчитывать на награды. В таких условиях - замечательных результат", - сказал Жуков.
"Я считаю, что если брать в совокупности психологический фактор, то, что давно не брали медали на международных соревнованиях, что большинство приехало без тренеров, а это накладывает отпечаток, выступили очень хорошо. Я хочу поздравить всех наших спортсменов", - добавил он.
На мировом первенстве в Лондоне Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные медали.
Всего в турнире принимали участие 19 россиян, выступавших в качестве нейтральных спортсменов по причине отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).