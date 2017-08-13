Женская сборная США выиграла эстафету 4х400 м на чемпионате мира по легкой атлетике

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Женская сборная США завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне в эстафете 4х400 метров.

Американки Куанера Хейз, Эллисон Феликс, Шакима Уимбли, Филлис Фрэнсис показали результат 3 минуты 19,02 секунды. Второе место заняли британки (3.25,0), третье - польки (3.25,41).

Феликс завоевала 16-ю медаль на чемпионатах мира, она является самой титулованной легкоатлеткой в истории чемпионатов мира по количеству наград. Ямаец Усэйн Болт и его соотечественница Мерлин Отти имеют в своем активе по 14 медалей мировых первенств.

В общекомандном зачете уже обеспечила себе победу сборная США (10 золотых, 10 серебряных, 9 бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (5-2-4), третье - сборная Франции (3-0-2). Шесть медалей на счету российских атлетов. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные медали. Чемпионат мира завершится позднее в воскресенье.