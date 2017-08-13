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Сборная Тринидада и Тобаго победила в эстафете 4х400 м на чемпионате мира

Спорт
13 августа, 23:38 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, августа. /ТАСС

Второе место заняли американцы, третье - британцы

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© EPA/SRDJAN SUKI

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Мужская сборная Тринидада и Тобаго завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне в эстафете 4х400 метров.

Команда в составе Джаррина Соломона, Джерима Ричардса, Махела Седенио и Лалонде Гордона показала результат 2 минуты 58,12 секунды. Второе место заняли американцы (2.58,61), третье - британцы (2.59,01). Американские бегуны не проигрывали эстафету в рамках чемпионата мира с 2003 года, когда были дисквалифицированы.

В общекомандном зачете чемпионата мира в Лондоне победила сборная США (10 золотых, 11 серебряных, девять бронзовых наград). Второе место заняла команда Кении (5-2-4), третье - сборная ЮАР (3-1-2). Шесть медалей на счету российских атлетов, выступавших под нейтральным флагом. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные медали.

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