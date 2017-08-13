Неймар отметился голом в дебютном матче за ПСЖ

ТАСС, 13 августа. "Генгам" проиграл ПСЖ со счетом 0:3 в домашнем матче 2-го тура чемпионата Франции по футболу.

За гостей отличились Джордан Икоко (52-я минута - автогол), Эдинсон Кавани (62) и Неймар (82), который также отдал голевую передачу.

Форвард сборной Бразилии Неймар в этом матче дебютировал за ПСЖ, выйдя на поле в стартовом составе.

3 августа 25-летний Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ. Он выкупил свой контракт у каталонского клуба за рекордные €222 млн. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет.