Неймар отметился голом в дебютном матче за ПСЖ

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ТАСС, 13 августа. "Генгам" проиграл ПСЖ со счетом 0:3 в домашнем матче 2-го тура чемпионата Франции по футболу.
За гостей отличились Джордан Икоко (52-я минута - автогол), Эдинсон Кавани (62) и Неймар (82), который также отдал голевую передачу.
Форвард сборной Бразилии Неймар в этом матче дебютировал за ПСЖ, выйдя на поле в стартовом составе.
3 августа 25-летний Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ. Он выкупил свой контракт у каталонского клуба за рекордные €222 млн. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет.