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Каспаров начинает выступление на шахматном турнире в американском Сент-Луисе

Спорт
14 августа, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира

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Гарри Каспаров

Гарри Каспаров

© Максим Никитин/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Турнир по быстрым шахматам и блицу стартует в понедельник в американском Сент-Луисе (штат Миссури). Среди участников - 13-й чемпион мира Гарри Каспаров, который встретится за доской с сильнейшими шахматистами современности, включая вице-чемпиона мира Сергея Карякина.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стал победителем двух стартовых этапов, которые прошли в июне в Париже, а также в июле в бельгийском Левене. В пятницу в Сент-Луисе завершился турнир 22-й категории по классическим шахматам - Кубок Синкфилда, победителем которого стал француз Максим Вашье-Лаграв.

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Несколько участников Кубка Синкфилда остались в Сент-Луисе, чтобы сыграть и в турнире по быстрым шахматам и рапиду. Это Левон Аронян из Армении, экс-чемпион мира индиец Вишванатан Ананд, Фабиано Каруана и Хикаро Накамура из США, а также два гроссмейстера из России - Карякин и Ян Непомнящий. К ним добавились 54-летний Каспаров, кубинец Лейньер Домингес, Ле Куанг Льем из Вьетнама и чех Давид Навара.

14-16 августа участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, где за победу начисляются два очка, за ничью - одно. Контроль времени в рапиде - 25 минут плюс 10 секунд на каждый ход. В блице за победу начисляется одно очко, за ничью - 0,5 очка, контроль времени - 5 минут с добавлением трех секунд за ход, турнир пройдет в два круга 17-18 августа.

Призовой фонд турнира составляет $150 тыс., из которых победитель получит $37,5 тыс. Завершится "Гран-тур" турниром по классическим шахматам в Лондоне, который начнется 29 ноября.

Год назад Каспаров стал третьим

Турнир по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе впервые вошел в программу Гран-тура. С 2013 года здесь проводится Кубок Синкфилда, который стал одним из сильнейших по составу коммерческих соревнований в шахматном календаре. Организатором турнира стал финансист и меценат Рекс Синкфилд, который год назад провел в Сент-Луисе турнир по блицу, в котором также принял участие Гарри Каспаров, заняв третье место среди четырех участников.

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В 2015 году Синкфилд организовал серию Гран-тур, а также провел "матч легенд" между Каспаровым и английским гроссмейстером Найджелом Шортом. В 1993 году Каспаров и Шорт сыграли в Лондоне в матче за титул чемпиона мира по версии Профессиональной шахматной ассоциации, что привело к расколу в шахматах. Как и 22 годами ранее, в 2015 году в Сент-Луисе Каспаров одержал надо Шортом уверенную победу.

Каспаров вновь принимает участие в турнире в Сент-Луисе, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию, наложенную на него в октябре 2015 года Международной шахматной федерацией (FIDE) по обвинению в коррупции на выборах главы FIDE в 2014 году, где он конкурировал с многолетним главой организации Кирсаном Илюмжиновым. Турнир в Сент-Луисе не входит в международный календарь FIDE, и его результаты не будут учитываться при подсчете рейтинга.

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