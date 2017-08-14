Макарова и Веснина выиграли турнир WTA в Торонто в парах

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ТАСС, 14 августа. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто в парном разряде (общий призовой фонд - $2,4 млн).
В финале российская пара, "посеянная" на турнире под первым номером, обыграла восьмую пару соревнований Анну-Лену Грёнефельд (Германия) и Квету Пешке (Чехия) со счетом 6:0, 6:4.
В прошлом году россиянки также победили на турнире в Торонто. Ранее в нынешнем сезоне Макарова и Веснина стали победительницами Уимблдона и турнира WTA в Дубае в парном разряде.