Болт провел прощальную пресс-конференцию в качестве профессионального легкоатлета

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт на специальной пресс-конференции, проходившей в последний день чемпионата мира в Лондоне, попрощался со своими болельщиками.

Болт, ранее анонсировавший свой уход из спорта сразу после окончания мирового первенства 2017 года, объяснил изменение своих планов нереализованными амбициями на лондонском мировом первенстве.

"Пока не знаю, буду ли заниматься другими видами спорта, - сказал Болт. - Если буду, то точно не футболом. Я с 10 лет на дорожке, это все, что я знаю. Так что сейчас думаю о том, чтобы расслабиться и выспаться".

"Я хочу сказать прощай всем моим поклонникам, всем, кто переживал за меня, - добавил он. - На этом для меня все".

Болт считает, что ему будет не по силам возобновить карьеру. "Нет, я видел слишком много людей, для которых возвращение оборачивалось позором. Я не хочу быть одним из них, - сказал Болт. - Один чемпионат мира не перечеркнет всего того, что я сделал в спорте. После моего поражения на стометровке кто-то сказал мне: "Мохаммед Али тоже проиграл свой последний бой, так что не переживай".

На ЧМ-2017 Болт завоевал бронзовую медаль в беге на 100 метров. Дистанцию вдвое длиннее 30-летний спортсмен пропустил, а в финале эстафеты 4 по 100 метров из-за судороги в ноге не смог финишировать.

Ямайский спринтер также является 11-кратным чемпионом мира, в его активе еще два серебра и бронза мировых первенств. Болт - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19).