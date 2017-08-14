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Болт провел прощальную пресс-конференцию в качестве профессионального легкоатлета

Спорт
14 августа, 0:36 дата обновления: 14 августа, 1:21 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, августа. /ТАСС

Восьмикратный олимпийский чемпион, ранее анонсировавший свой уход из спорта, объяснил изменение своих планов нереализованными амбициями на лондонском мировом первенстве

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Усэйн Болт

Усэйн Болт

© EPA/FRANCK ROBICHON

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт на специальной пресс-конференции, проходившей в последний день чемпионата мира в Лондоне, попрощался со своими болельщиками.

Болт, ранее анонсировавший свой уход из спорта сразу после окончания мирового первенства 2017 года, объяснил изменение своих планов нереализованными амбициями на лондонском мировом первенстве.

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"Пока не знаю, буду ли заниматься другими видами спорта, - сказал Болт. - Если буду, то точно не футболом. Я с 10 лет на дорожке, это все, что я знаю. Так что сейчас думаю о том, чтобы расслабиться и выспаться".

"Я хочу сказать прощай всем моим поклонникам, всем, кто переживал за меня, - добавил он. - На этом для меня все".

Болт считает, что ему будет не по силам возобновить карьеру. "Нет, я видел слишком много людей, для которых возвращение оборачивалось позором. Я не хочу быть одним из них, - сказал Болт. - Один чемпионат мира не перечеркнет всего того, что я сделал в спорте. После моего поражения на стометровке кто-то сказал мне: "Мохаммед Али тоже проиграл свой последний бой, так что не переживай".

На ЧМ-2017 Болт завоевал бронзовую медаль в беге на 100 метров. Дистанцию вдвое длиннее 30-летний спортсмен пропустил, а в финале эстафеты 4 по 100 метров из-за судороги в ноге не смог финишировать.

Ямайский спринтер также является 11-кратным чемпионом мира, в его активе еще два серебра и бронза мировых первенств. Болт - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19).

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