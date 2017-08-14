Зверев обыграл Федерера в финале турнира в Монреале

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ТАСС, 14 августа. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Роджера Федерера в финале турнира серии Masters 1000 в Монреале с призовым фондом $4,6 млн.
20-летний Зверев победил 36-летнего швейцарца со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
Зверев завоевал свой пятый титул на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов в нынешнем сезоне и шестой - в карьере.