Зверев обыграл Федерера в финале турнира в Монреале

ТАСС, 14 августа. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Роджера Федерера в финале турнира серии Masters 1000 в Монреале с призовым фондом $4,6 млн.

20-летний Зверев победил 36-летнего швейцарца со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Зверев завоевал свой пятый титул на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов в нынешнем сезоне и шестой - в карьере.