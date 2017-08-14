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Каспаров сыграет с Карякиным в первом раунде шахматного турнира в Сент-Луисе

Спорт
14 августа, 3:21 UTC+3 ТАСС

54-летний Гарри Каспаров будет играть белыми фигурами против 27-летнего Сергея Карякина

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Гарри Каспаров

Гарри Каспаров

© EPA/LESZEK SZYMANSKI

ТАСС, 14 августа. Гарри Каспаров и Сергей Карякин сыграют между собой в первом туре турнира по быстрым шахматам и блицу, который стартует в понедельник в американском Сент-Луисе (штат Миссури). Об этом стало известно после жеребьевки.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Помимо 13-го чемпиона мира Каспарова и Карякина, в турнире выступят Левон Аронян из Армении, экс-чемпион мира индиец Вишванатан Ананд, Фабиано Каруана и Хикаро Накамура из США, россиянин Ян Непомнящий, кубинец Лейньер Домингес, Ле Куанг Льем из Вьетнама и чех Давид Навара.

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Каспаров начинает выступление на шахматном турнире в американском Сент-Луисе

В первом туре сыграют Каспаров - Карякин, Аронян - Навара, Непомнящий - Домингес, Ананд - Накамура, Ле - Каруана. Каспаров будет играть против Карякина белыми фигурами.

С 14 по 16 августа участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, где за победу начисляются два очка, за ничью - одно. Контроль времени в рапиде - 25 минут плюс 10 секунд на каждый ход. В блице за победу начисляется одно очко, за ничью - 0,5 очка, контроль времени - 5 минут с добавлением трех секунд за ход, турнир пройдет в два круга 17-18 августа.

Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов, из которых победитель получит 37,5 тысяч. Завершится Гран-тур турниром по классическим шахматам в Лондоне, который начнется 29 ноября. Турнир в Сент-Луисе не входит в международный календарь Международной шахматной федерации (FIDE), а его результаты не будут учитываться при подсчете рейтинга.

В начале июля Каспаров объявил о возобновлении карьеры ради выступления в этапе серии Гран-тура, который пройдет в Сент-Луисе. Позднее глава Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов сообщил ТАСС, что вопрос возвращения Каспарова, дисквалифицированного на два года за коррупцию и подкуп голосов на выборах президента FIDE в 2014 году, в профессиональные шахматы будет рассмотрен комиссией по этике FIDE.

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