Криштиану Роналду могут дисквалифицировать на 12 матчей за толчок арбитра

ТАСС, 14 августа. Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован на 12 матчей за толчок арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа в первом матче за Суперкубок Испании по футболу против "Барселоны". Об этом сообщает испанское издание Marca.

В воскресенье "Реал" в гостях обыграл "Барселону" со счетом 3:1 в первом матче Суперкубка Испании.

Криштиану Роналду вышел на замену на 57-й минуте матча и отличился на 80-й, забив победный гол. Во время празднования португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля. Не согласившись с данным решением 31-летнего главного арбитра встречи, 32-летний футболист толкнул судью в спину.

Издание отмечает, что главный арбитр встречи внес в протокол матча запись о том, что португальский нападающий толкнул его, когда был недоволен показанной красной карточкой. Согласно регламенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), в случае данного поведения игрока он может быть дисквалифицирован на срок от четырех до 12 матчей.

Ответная игра состоится 16 августа.