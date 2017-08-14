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Криштиану Роналду могут дисквалифицировать на 12 матчей за толчок арбитра

Спорт
14 августа, 5:48 UTC+3 ТАСС

В первом матче за Суперкубок Испании по футболу "Реал" на выезде обыграл "Барселону" со счетом 3:1

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Футболист "Реала" Криштиану Роналду (слева) празднует забитый мяч в ворота "Барселоны"

Футболист "Реала" Криштиану Роналду (слева) празднует забитый мяч в ворота "Барселоны"

© EPA/Toni Albir

ТАСС, 14 августа. Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован на 12 матчей за толчок арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа в первом матче за Суперкубок Испании по футболу против "Барселоны". Об этом сообщает испанское издание Marca.

В воскресенье "Реал" в гостях обыграл "Барселону" со счетом 3:1 в первом матче Суперкубка Испании.

Криштиану Роналду вышел на замену на 57-й минуте матча и отличился на 80-й, забив победный гол. Во время празднования португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля. Не согласившись с данным решением 31-летнего главного арбитра встречи, 32-летний футболист толкнул судью в спину.

Издание отмечает, что главный арбитр встречи внес в протокол матча запись о том, что португальский нападающий толкнул его, когда был недоволен показанной красной карточкой. Согласно регламенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), в случае данного поведения игрока он может быть дисквалифицирован на срок от четырех до 12 матчей.

Ответная игра состоится 16 августа.

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