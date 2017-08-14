Российский теннисист Хачанов покинул топ-30 игроков в рейтинге ATP

ТАСС, 14 августа. Россиянин Карен Хачанов переместился с 30-й на 32-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На прошедшей неделе 21-летний Хачанов уступил испанцу Пабло Карреньо Бусте в первом круге турнира серии Masters 1000 в Монреале. Три позиции в рейтинге потерял 21-летний Даниил Медведев, занимающий теперь 51-е место. Медведев также уступил в первом круге в Монреале, проиграв французу Адриану Маннарино.

На одну позицию в рейтинге опустились Андрей Рублев и Андрей Кузнецов, которые теперь занимают 55-е и 68-е место соответственно. Сразу на пять строчек в рейтинге поднялся Михаил Южный, пробившийся в основную сетку турнира в Монреале, но уступивший в первом круге, и теперь занимает 93-е место.

20-летний немецкий теннисист Александр Зверев, обыгравший в финале турнира в Монреале Роджера Федерера, поднялся на одно место в рейтинге, сместив на восьмую позицию австрийца Доминика Тима. Других изменений в топ-10 рейтинга АТР, который по-прежнему возглавляет британец Энди Маррей, не произошло.

Рейтинг ATP от 14 августа:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 7750

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7555

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7145

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5780

5 (5). Новак Джокович (Сербия) - 5325

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 5155

7 (8). Александр Зверев (Германия) - 4470

8 (7). Доминик Тим (Австрия) - 4030

9 (9). Кэй Нисикори (Япония) - 3285

10 (10). Милош Раонич (Канада) - 3230...

32 (30). Карен Хачанов (Россия) - 1320...

51 (48). Даниил Медведев (Россия) - 919...

55 (53). Андрей Рублев (Россия) - 888...

68 (67). Андрей Кузнецов (Россия) - 715...

93 (98). Михаил Южный (Россия) - 586.