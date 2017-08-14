Российский теннисист Хачанов покинул топ-30 игроков в рейтинге ATP

Ростовская область снова стала первой по урожаю хлеба в РоссииНовости партнеров 14 августа, 9:00
РЖД: компенсация пассажирам опоздавших "Сапсанов" составит до 50% от цены билетаПроисшествия 14 августа, 8:48
ABC: хакеры опубликовали новые материалы, похищенные у телеканала HBOКультура 14 августа, 8:40
Более 120 человек тушат пожар на скважине в ХМАОНовости Урала 14 августа, 8:17
В Бурятии планируют создать новую авиакомпаниюЭкономика и бизнес 14 августа, 8:03
Первые итоги расследования аварии на руднике "Мир" будут готовы в течение месяцаПроисшествия 14 августа, 8:02
В НАК подтвердили ликвидацию главаря преступной банды в ДагестанеПроисшествия 14 августа, 7:46
За ночь в Москве выпало до трети месячной нормы осадковОбщество 14 августа, 7:44
Российский теннисист Хачанов покинул топ-30 игроков в рейтинге ATPСпорт 14 августа, 7:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 августа. Россиянин Карен Хачанов переместился с 30-й на 32-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе 21-летний Хачанов уступил испанцу Пабло Карреньо Бусте в первом круге турнира серии Masters 1000 в Монреале. Три позиции в рейтинге потерял 21-летний Даниил Медведев, занимающий теперь 51-е место. Медведев также уступил в первом круге в Монреале, проиграв французу Адриану Маннарино.
На одну позицию в рейтинге опустились Андрей Рублев и Андрей Кузнецов, которые теперь занимают 55-е и 68-е место соответственно. Сразу на пять строчек в рейтинге поднялся Михаил Южный, пробившийся в основную сетку турнира в Монреале, но уступивший в первом круге, и теперь занимает 93-е место.
20-летний немецкий теннисист Александр Зверев, обыгравший в финале турнира в Монреале Роджера Федерера, поднялся на одно место в рейтинге, сместив на восьмую позицию австрийца Доминика Тима. Других изменений в топ-10 рейтинга АТР, который по-прежнему возглавляет британец Энди Маррей, не произошло.
Рейтинг ATP от 14 августа:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 7750
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7555
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7145
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5780
5 (5). Новак Джокович (Сербия) - 5325
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 5155
7 (8). Александр Зверев (Германия) - 4470
8 (7). Доминик Тим (Австрия) - 4030
9 (9). Кэй Нисикори (Япония) - 3285
10 (10). Милош Раонич (Канада) - 3230...
32 (30). Карен Хачанов (Россия) - 1320...
51 (48). Даниил Медведев (Россия) - 919...
55 (53). Андрей Рублев (Россия) - 888...
68 (67). Андрей Кузнецов (Россия) - 715...
93 (98). Михаил Южный (Россия) - 586.