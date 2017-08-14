Хоккеист Киселевич считает, что пробиться в сборную России на ОИ-2018 будет крайне сложно

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Попасть в состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане будет крайне непросто. Такое мнение ТАСС высказал защитник ЦСКА Богдан Киселевич.

"В плане Олимпиады я стараюсь не забегать вперед, потому что жизнь непредсказуемая вещь. Не скажу, что подвожу свое физическое состояние к февралю, я должен быть хорошо готов каждый день. У нас много кандидатов в национальную команду, поэтому будет крайне сложно пробиться на Олимпиаду. Тем интереснее будет эта задача, которую я хочу выполнить", - рассказал собеседник ТАСС.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний Киселевич провел за ЦСКА 45 матчей, набрав 23 (2 шайбы + 21 передача) очка. В плей-офф защитник записал на свой счет 8 (2+6) баллов в десяти встречах. В мае хоккеист стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной России.