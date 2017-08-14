Сборная Красноярского края по регби стала победителем Спартакиады

ТАСС, 14 августа. Мужская сборная Красноярского края по регби выиграла восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале красноярцы победили сборную Москвы со счетом 17:5. Третье место заняла команда Московской области, обыгравшая сборную Пензенской области со счетом 22:0.

Соревнования по регби среди юношей в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Белгороде.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.