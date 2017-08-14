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Бравикова разделила первое место в общем зачете Кубке вызова по художественной гимнастике

Спорт
14 августа, 9:26 UTC+3 ТАСС

Россиянка поделила первое место с Екатериной Галкиной из Белоруссии

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Юлия Бравикова

Юлия Бравикова

© EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

ТАСС, 14 августа. Россиянка Юлия Бравикова и Екатерина Галкина из Белоруссии разделили первое место в общем зачете индивидуального многоборья по итогам пяти этапов мирового Кубка вызова по художественной гимнастике. Последний этап проходил в Казани и завершился 13 августа.

Бравикова не участвовала в соревнованиях в Казани и набрала в общей сложности 130 баллов. Галкина стала третьей в многоборье и второй в упражнении с мячом на этапе в Казани.

12 августа Дина Аверина одержала победу в личном многоборье, набрав 73,950 балла. Ее сестра Арина Аверина стала второй (70,200). В групповых упражнениях победили россиянки в составе Анастасии Близнюк, Марии Толкачевой, Марии Кравцовой, Евгении Левановой, Анастасии Татаревой и Ксении Поляковой с результатом 37,400 балла.

13 августа Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и булавами, а Арина Аверина стала лучшей в упражнениях с мячом и лентой. Команда России одержала победы в групповых упражнениях с пятью обручами и в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками.

Этап Кубка Вызова проходил в Казани с 11 по 13 августа. По итогам этапа сборные должны определиться с окончательными составами перед чемпионатом мира, который пройдет в итальянском Пезаро с 29 августа по 3 сентября.

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