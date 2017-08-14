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Россиянка Александрова поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA

Спорт
14 августа, 10:10 UTC+3 ТАСС

Светлана Кузнецова сохранила восьмое место, Екатерина Макарова переместилась с 42-й на 39-ю позицию, Мария Шарапова поднялась на одну позицию - с 149-й на 148-ю

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Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 14 августа. Россиянка Екатерина Александрова поднялась с 88-й на 73-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге. Екатерина Макарова переместилась с 42-й на 39-ю позицию. Мария Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, поднялась на одну позицию - с 149-й на 148-ю.

В первую тройку по-прежнему входят чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер. На четвертую строчку поднялась украинка Элина Свитолина, победившая на турнире в Торонто. На пятую строчку вышла датчанка Каролин Возняцки, на шестое место опустилась испанка Гарбинье Мугуруса.

Рейтинг WTA от 14 августа:

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) - 6940 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6150

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) - 5730

4 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5650

5 (6). Каролина Возняцки (Дания) - 5340

6 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5310

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4665

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4410

9 (9). Винус Уильямс (США) - 4157

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) - 3985...

18 (18). Елена Веснина (Россия) - 2180

20 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2070...

38 (38). Дарья Касаткина (Россия) - 1390...

39 (42). Екатерина Макарова (Россия) - 1350...

64 (60). Наталья Вихлянцева (Россия) - 938...

73 (88). Екатерина Александрова (Россия) - 761...

83 (80). Евгения Родина (Россия) - 712...

148 (149). Мария Шарапова (Россия) - 365.

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