Семьянова стала победительницей Спартакиады в стендовой стрельбе в трапе

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ТАСС, 14 августа. Представительница Липецкой области Дарья Семьянова выиграла восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России в стендовой стрельбе в дисциплине трап. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Семьянова набрала 30 баллов. Серебряным призером стала татарстанская спортсменка Фатима Фахме (26). Третье место заняла Наталья Кривенкова из Липецкой области (23).
Соревнования по стендовой стрельбе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на- Дону.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.