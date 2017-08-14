Семьянова стала победительницей Спартакиады в стендовой стрельбе в трапе

ТАСС, 14 августа. Представительница Липецкой области Дарья Семьянова выиграла восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России в стендовой стрельбе в дисциплине трап. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Семьянова набрала 30 баллов. Серебряным призером стала татарстанская спортсменка Фатима Фахме (26). Третье место заняла Наталья Кривенкова из Липецкой области (23).

Соревнования по стендовой стрельбе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на- Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.