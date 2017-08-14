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Олимпийская чемпионка Слепцова выступит на ЧМ по летнему биатлону в Чайковском

Спорт
14 августа, 11:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Турнир пройдет с 24 по 27 августа.

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Светлана Слепцова

Светлана Слепцова

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова войдет в состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдет в Чайковском Пермского края. Об этом ТАСС сообщил источник в сборной России по биатлону.

Летний чемпионат мира по биатлону пройдет с 24 по 27 августа.

"Тренерский штаб практически определился с составом на чемпионат мира, в него должна быть включена олимпийская чемпионка Светлана Слепцова", - сообщил источник.

Предстоящий сезон для Слепцовой должен стать последним в карьере, 31-летняя спортсменка ранее заявляла, что намерена отобраться на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Предполагается, что в летнем чемпионате мира также примут участие чемпионы Игр в Сочи Антон Шипулин и Алексей Волков.

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