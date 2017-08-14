"Сибирь" подписала контракт с хоккеистом Кириллом Воробьевым

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ТАСС, 14 августа. Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" заключил контракт с защитником Кириллом Воробьевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Срок соглашения с 22-летним хоккеистом не разглашается.
Минувший сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Воробьев провел в нижегородском "Торпедо" и "Сибири". В 16 матчах за новосибирский клуб он забросил одну шайбу. По окончании сезона защитник перешел в московский ЦСКА и провел с ним предсезонную подготовку.