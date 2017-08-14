Филиппов из Татарстана стал победителем Спартакиады в стендовой стрельбе в дабл-трапе

ТАСС, 14 августа. Представитель Татарстана Александр Филиппов выиграл восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России в стендовой стрельбе в дабл-трапе. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место занял Кирилл Мишутин, третьим стал Булат Газизов. Оба спортсмена также представляют Татарстан.

Победителем соревнований в ските стал Сергей Шутько из Липецкой области.

Соревнования по стендовой стрельбе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.