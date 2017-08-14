Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле 13 августа, 4:33

Модернизация центра "Крымский" завершится в 2020 году, а до тех пор на территории базы продолжат проходить тренировочные сборы и всероссийские турниры. Только в этом году центр принял Крымские корпоративные игры, чемпионат России по стрельбе из лука и первый этап чемпионата страны по регби-7. © Владимир Гердо/ТАСС

В ходе модернизации центра будет построен 50-метровый бассейн, медико-восстановительный центр, гостиничный комплекс на 50 мест, пищеблок на 275 мест, а также ряд других объектов. Также будет сделан капитальный ремонт гостиничного комплекса, который работает с 1986 года. © Владимир Гердо/ТАСС

С момента передачи в федеральную собственность алуштинский тренировочный центр стал одним из самых популярных мест для проведения сборов. На 2017 год дирекция базы получила свыше 50 заявок на сборы от национальных команд по 20 видам спорта. © Владимир Гердо/ТАСС

В зале борьбы стоит знаменитый самовар, из которого угощались чаем многие поколения российских борцов. Именно на базе в Крыму к своим победам готовились трехкратные олимпийские чемпионы Александр Карелин, Бувайсар Сайтиев, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. Время идет, но традиции остаются неизменными: как обещает руководство, утолять жажду чаем из настоящего самовара российские чемпионы смогут и после завершения реконструкции "Крымского". © Владимир Гердо/ТАСС

Футбольный стадион на базе центра "Крымский". Частично объект уже был реконструирован. В частности, на футбольное поле было уложено искусственное покрытие. © Владимир Гердо/ТАСС

Членам национальной команды по паратхэквондо нравятся условия на базе "Крымский". Особенно спортсменов привлекает возможность тренироваться в зале на свежем воздухе. "Дышится здесь легко", - отмечают спортсмены. © Владимир Гердо/ТАСС

Российские лучники давно облюбовали центр "Крымский" и проводят сборы на базе уже не в первый раз. Перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро лучники тренировались именно в Алуште. На Играх-2016 российские лучницы Ксения Перова, Инна Степанова и Туяна Дашидоржиева впервые в истории завоевали серебро в командном олимпийском турнире. © Владимир Гердо/ТАСС

Спортсмены сборной России по сумо по время тренировки на базе центра "Крымский". © Владимир Гердо/ТАСС

Общая площадь территории центра составляет 9,3 га. На время реконструкции работа базы не будет приостанавливаться, строительные работы будут вестись таким образом, чтобы неудобства для спортсменов были минимизированы. © Владимир Гердо/ТАСС

В совещании приняли участие представители Паралимпийского комитета России, Федерации синхронного плавания России и Всероссийской федерации плавания. В частности, специалисты обсудили перспективы строительства открытого 50-метрового бассейна на территории центра "Крымский". © Владимир Гердо/ТАСС

После окончания работ центр "Крымский" будет полностью соответствовать мировым стандартам.

© Владимир Гердо/ТАСС

В совещании приняли участие представители Паралимпийского комитета России, Федерации синхронного плавания России и Всероссийской федерации плавания. В частности, специалисты обсудили перспективы строительства открытого 50-метрового бассейна на территории центра "Крымский".

© Владимир Гердо/ТАСС

Общая площадь территории центра составляет 9,3 га. На время реконструкции работа базы не будет приостанавливаться, строительные работы будут вестись таким образом, чтобы неудобства для спортсменов были минимизированы.

© Владимир Гердо/ТАСС

Спортсмены сборной России по сумо по время тренировки на базе центра "Крымский".

© Владимир Гердо/ТАСС

Российские лучники давно облюбовали центр "Крымский" и проводят сборы на базе уже не в первый раз. Перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро лучники тренировались именно в Алуште. На Играх-2016 российские лучницы Ксения Перова, Инна Степанова и Туяна Дашидоржиева впервые в истории завоевали серебро в командном олимпийском турнире.

© Владимир Гердо/ТАСС

Членам национальной команды по паратхэквондо нравятся условия на базе "Крымский". Особенно спортсменов привлекает возможность тренироваться в зале на свежем воздухе. "Дышится здесь легко", - отмечают спортсмены.

© Владимир Гердо/ТАСС

Футбольный стадион на базе центра "Крымский". Частично объект уже был реконструирован. В частности, на футбольное поле было уложено искусственное покрытие.

© Владимир Гердо/ТАСС

В зале борьбы стоит знаменитый самовар, из которого угощались чаем многие поколения российских борцов. Именно на базе в Крыму к своим победам готовились трехкратные олимпийские чемпионы Александр Карелин, Бувайсар Сайтиев, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. Время идет, но традиции остаются неизменными: как обещает руководство, утолять жажду чаем из настоящего самовара российские чемпионы смогут и после завершения реконструкции "Крымского".

© Владимир Гердо/ТАСС

С момента передачи в федеральную собственность алуштинский тренировочный центр стал одним из самых популярных мест для проведения сборов. На 2017 год дирекция базы получила свыше 50 заявок на сборы от национальных команд по 20 видам спорта.

© Владимир Гердо/ТАСС

Специалисты утверждают, что уникальные природно-климатические условия Крыма позволяют спортсменам легче переносить физические нагрузки и быстрее восстанавливаться.

© Владимир Гердо/ТАСС

В ходе модернизации центра будет построен 50-метровый бассейн, медико-восстановительный центр, гостиничный комплекс на 50 мест, пищеблок на 275 мест, а также ряд других объектов. Также будет сделан капитальный ремонт гостиничного комплекса, который работает с 1986 года.

© Владимир Гердо/ТАСС