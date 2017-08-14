"Сибирь" обыграла "Луч-Энергию", одержав четвертую победу подряд в ФНЛ

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ТАСС, 14 августа. Новосибирский футбольный клуб "Сибирь" победил "Луч-Энергию" из Владивостока со счетом 2:0 в гостевом матче восьмого тура Футбольной национальной лиги.
Два гола на счету Романа Беляева (11-я, 57-я минуты).
Новосибирская команда одержала четвертую победу подряд, набрала 13 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. "Луч-Энергия" занимает 16-е место с семью очками.
В следующем туре "Сибирь" проведет домашний матч против "Олимпийца" из Нижнего Новгорода, "Луч-Энергия" в гостях сыграет с "Оренбургом". Обе встречи пройдут 19 августа.