"Барселона" договорилась с "Гуанчжоу Эвергранд" о трансфере Паулиньо за €40 млн

ТАСС, 14 августа. Испанская "Барселона" достигла соглашения с китайским футбольным клубом "Гуанчжоу Эвергранд" о переходе бразильского полузащитника Паулиньо. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Сумма трансфера составит €40 млн. В четверг 29-летний бразилиец пройдет медицинское обследование, после чего состоится его презентация в качестве игрока "Барселоны".

По данным испанской газеты Marca, контракт с футболистом будет рассчитан на четыре года. Сумма отступных, которая будет прописана в соглашении, составит €120 млн.

Паулиньо перешел в "Гуанчжоу Эвергранд" из лондонского "Тоттенхэма" в июле 2015 года. За китайский клуб полузащитник провел 95 матчей, в которых забил 27 голов и сделал восемь голевых передач. За команду Бразилии он сыграл 41 матч и забил девять голов.