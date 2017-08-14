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IAAF не имела претензий к российским спортсменам по поводу соблюдения регламента на ЧМ

Спорт
14 августа, 14:44 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

За месяц до старта чемпионата мира IAAF выработала специальный свод правил, регламентирующий участие российских легкоатлетов, выступающих в нейтральном статусе, на турнире в Лондоне

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© EPA/DIEGO AZUBEL

ЛОНДОН, 14 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не имела к российским атлетам ни одной претензии по соблюдению специального регламента во время чемпионата мира в Лондоне. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель нейтральных спортсменов на чемпионате мира - 2017 Елена Орлова, которая также является начальником отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

За месяц до старта чемпионата мира IAAF выработала специальный свод правил, регламентирующий участие российских легкоатлетов, выступающих в нейтральном статусе, на турнире в Лондоне. Международная федерация наложила запрет на использование российскими атлетами спортивной формы цветов национального флага, также символы страны не должны были появляться на теле спортсменов. Запрет распространялся и на сопровождающих спортсменов лиц, которым также было запрещено появляться рядом с объектами чемпионата мира с флагами и баннерами.

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Мария Ласицкене
© AP Photo/Matt Dunham

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"IAAF не высказала нам ни одной претензии по поводу выполнения спортсменами и сопровождающими их лицами регламента, который написан специально для россиян, - заметила Орлова. - Конечно, всем нашим легкоатлетам очень хотелось выступить в Лондоне под флагом своей страны. Но нам были выдвинуты условия участия в турнире, которые мы были вынуждены соблюдать. В противном случае, у спортсменов не было бы возможности выступить в Лондоне".

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации в правах IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен.

Чемпионат мира в Лондоне проходил с 4 по 13 августа. Российские спортсмены, которые выступали на турнире в нейтральном статусе по причине отстранения ВФЛА, завоевали шесть медалей - одну золотую и пять серебряных. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные медали. Всего в турнире принимали участие 19 россиян.

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