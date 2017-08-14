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В историю за 41 шаг: ключевые цифры в карьере Усэйна Болта

Спорт
14 августа, 18:20 UTC+3

О том, какую скорость развивал самый быстрый человек планеты, — в материале ТАСС

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Усэйн Болт

Усэйн Болт

© EPA/RAINER JENSEN

Завершившийся в воскресенье чемпионат мира по легкой атлетике стал последним соревнованием в карьере ямайского спринтера Усэйна Болта, восьмикратного олимпийского чемпиона и 11-кратного чемпиона мира. Болт — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19).

41 шаг — за столько Болт преодолевал 100-метровую дистанцию, в том числе и во время рекордного забега на 100-метровке на чемпионате мира в Берлине 16 августа 2009 года. Средняя длина шага составила 2,44 метра, максимальная длина шага  — 2,85 метра. Во время установления мирового рекорда Болт 5,29 секунды не касался земли из полного времени 9,58 секунд. Во время 100-метровки рекордсмен вырабатывал 81580 джоулей, что в 50 раз больше, чем пуля, выпущенная из Магнума.

Мировой рекорд Болта

5 отжиманий — так Болт отпраздновал победу в 200-метровке на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. "Я ударил себя в грудь и ринулся к толпе, крича, что было сил: "Я сделал это!" — писал Болт в автобиографии. — Я упал на пол и сделал пять отжиманий, по одному за каждую олимпийскую медаль, которую я выиграл". Через несколько дней Болт выиграл и шестую — в эстафете 4 по 100 метров.

Забег на 200 м на ОИ-2012

Номер 963 — футболку английского "Манчестер Юнайтед" с таким номером вручили Болту после матча с "Фулхэмом" на стадионе "Олд Траффорд" пять лет назад. Болт — давний болельщик "Юнайтед", и даже заявлял, что когда-нибудь сыграет за команду. Фанаты поддержали желание легкоатлета и всю игру распевали просьбу к руководству подписать контракт с ямайцем. Что касается номера на футболке, то, очевидно, это был намек на олимпийский рекорд Болта на стометровке в Лондоне (9,63).

Болт на стадионе в Манчестере

2,7 тонны — столько весил кусок Берлинской стены с изображением Болта, который после чемпионата мира 2009 года ямайцу презентовал мэр города Клаус Воверайт. В Берлине Болт установил очередной мировой рекорд, а после финала на 200-метровке надел рубашку с надписью "Я — берлинец" (Ich bin ein Berlino)".

Кусок Берлинской стены с изображением Болта

$12 — такова средняя стоимость блюда в собственном ресторане Болта в Кингстоне, открытом в 2011 году. Заведение, стоимость которого составила порядка $5 млн, получило название "Дорожка и рекорды". В фойе ресторана на больших часах высвечено время 9,58 и 19,19, что соответствует мировым рекордам Болта. Внутри можно посмотреть победные забеги Болта, отведать традиционную ямайскую кухню и его любимые куриные крылышки и наггетсы. "Я люблю спорт и еду" — один из самых известных девизов Болта.

Ресторан Болта

$13,7 тысяч — столько Болт заплатил за трехмесячного гепарда, родителей которого убили браконьеры. Болт взял детеныша под патронаж во время визита в Кению в ноябре 2009 года и дал ему имя Молния.

Гепард Молния

Олег Кошелев

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