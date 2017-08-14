Моргунов выиграл Спартакиаду в гребле на байдарках на 200 м

ТАСС, 14 августа. Представитель Саратовской области Дмитрий Моргунов стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в гребле на байдарках на дистанции 200 м. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Моргунов показал время 39,28 секунды. Второе место занял Никита Баранников из Тверской области (39,54), третьим стал Николай Варваровский из Московской области (39,73). В финале байдарок-двоек на 200 м победителями стали Артем Беляков и Павел Жичиков из Санкт-Петербурга (35,87). Второе место заняли Владимир Войтов и Иван Жданов из Волгоградской области (36,68), третьими стали Андрей Горелко и Максим Диктерев из Краснодарского края (36,98).

В финальном заезде байдарок-одиночек на 1000 м победителем стал Николай Варваровский (4.01,04). Второе место занял Никита Баранников (4.03,16). Третьим стал Даниил Снаговский из Краснодарского края (4.04,21).

В байдарках-двойках на 1000 м победителями стали Роман Кураев и Дмитрий Моргунов из Саратовской области (3.47,58). Второе место заняли Сергей Карюкин и Даниил Буренкин (3.51,05). Третьими стали москвичи Филипп Тюрин и Вадим Краснов (3.51,66).

Финальный заезд в байдарках-четверках выиграла сборная Москвы (3.20,77). Второе место заняли воронежцы (3.21,01). Третьей стала сборная Тверской области (3.23,53).

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.