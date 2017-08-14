Федерация бокса России примет регламент по профессиональному боксу до конца года

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Регламент по профессиональному боксу должен быть принят Федерацией бокса России до конца года. Об этом на совещании с промоутерами заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
"Из 12 человек будет выбран один представитель среди промоутеров, который будет доносить до федерации вопросы и предложения. Мы должны будем до января выйти на ноль в этом вопросе [регламента]", - сказал Кремлев.
Федерация бокса России в июле зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта РФ и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране. В частности, организация будет выдавать лицензии и контролировать переход любителей в профессионалы.