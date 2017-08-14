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Евгений Малкин получил премию лучшему российскому хоккеисту сезона "Харламов Трофи"

Спорт
14 августа, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Второе место в голосовании занял Сергей Мозякин, третье - Сергей Бобровский

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Евгений Малкин с Кубком Стэнли

Евгений Малкин с Кубком Стэнли

© AP Photo/Mark Humphrey

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин получил премию "Харламов Трофи", которая присуждается лучшему российскому хоккеисту сезона по версии газеты "Советский спорт".

Премия "Харламов Трофи" была учреждена в 2002 году. До 2015 года приз присуждался лучшему российскому игроку НХЛ.

В голосовании за лучшего хоккеиста сезона-2016/17 приняли участие 65 экспертов - легенды хоккея, генеральные менеджеры, журналисты. Малкин набрал 154 балла, опередив Сергея Мозякина (66), Сергея Бобровского (64), Никиту Кучерова (29), Артемия Панарина (19), Андрея Василевского (11) и других игроков.

Ранее Малкин удостаивался "Харламов Трофи" в 2012 году. Помимо него, лауреатами награды становились Сергей Федоров (2003), Илья Ковальчук (2004), Александр Овечкин (2006 - 2010, 2014 - 2015), Павел Дацюк (2011, 2013), Артемий Панарин (2016). В 2005 году приз не вручался из-за локаута в НХЛ.

Малкин в прошлом сезоне в составе "Питтсбурга" выиграл Кубок Стэнли, завоевав данный трофей в третий раз. Российский форвард стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, в 25 матчах набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач).

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