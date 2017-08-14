"Куньлунь" победил "Сибирь" в матче Мемориала Ромазана

ТАСС, 14 августа. Пекинский хоккейный клуб "Куньлунь" одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 4:2 в матче Мемориала Ромазана, который проходит в Магнитогорске.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Воробей (6-я минута), Матиас Мюттюнен (8), Джеффри Кинрейд (32) и Андрей Костицын (56). У проигравших отличились Максим Игнатович (24) и Патрик Закриссон (30).

"Куньлунь" набрал три очка и делит первое место в турнирной таблице с магнитогорским "Металлургом". "Сибирь" занимает третье место с двумя очками.

В следующем матче 15 августа "Куньлунь" сыграет с челябинским "Трактором". "Сибирь" в тот же день встретится с "Металлургом".

Традиционный предсезонный турнир памяти Ивана Ромазана проводится с 1992 года. "Металлург" выигрывал турнир 13 раз, по три раза трофей завоевывали ярославский "Локомотив" и уфимский "Салават Юлаев", дважды - московское "Динамо" и казанский "Ак Барс" и по одному разу екатеринбургский "Автомобилист" и омский "Авангард". В этом сезоне за трофей борются "Металлург", "Куньлунь", "Сибирь" и "Трактор". Турнир проходит в один этап, команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.

Турнир завершится 15 августа.