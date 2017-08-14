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Комиссия РФС рассмотрит работу арбитра Федотова на матче "Зенит" - "Ахмат"

Спорт
14 августа, 15:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее сообщалось, что "Ахмат" подаст жалобу на работу судьи в этой встрече

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Арбитр Игорь Федотов на матче "Зенит" - "Ахмат"

Арбитр Игорь Федотов на матче "Зенит" - "Ахмат"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит работу арбитра Игоря Федотова на матче чемпионата России между "Зенитом" и "Ахматом". Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

Встреча шестого тура чемпионата России прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. После матча вратарь "Зенита" Андрей Лунев заявил журналистам, что его надо было удалять с поля за игру руками за пределами штрафной площади. Позднее "Ахмат" заявил, что клуб подаст жалобу на работу Федотова.

"Не могу сказать, что у "Ахмата" было много претензий, но они были. Будет комиссия, которая поставит все точки над "и" в этом матче. Я до комиссии не хотел бы давать комментариев", - сказал Будогосский.

Также он отметил, что инспектор матча Гаряфий Жафяров попросил еще раз проанализировать работу арбитра встречи. "Что касается оценки инспектора, есть понятие ОБС [одна бабка сказала]. У меня нет его оценки, он должен принять решение и попросил дать ему возможность еще проанализировать игру", - сообщил глава департамента.

После шести туров чемпионата России "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. "Ахмат" располагается на седьмой строчке с девятью очками.

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