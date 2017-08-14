Будогосский: арбитр Сельдяков успешно отсудил матч РФПЛ между ЦСКА и "Спартаком"

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МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бригада российского арбитра Владимира Сельдякова успешно отработала матч чемпионата России по футболу между московскими командами ЦСКА и "Спартак". Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
В субботу в матче шестого тура чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 2:1. Сельдяков впервые судил матч между армейцами и красно-белыми.
"На мой взгляд, он [Сельдяков] отсудил успешно. Какие-то ошибки всегда бывают, в любом матче не бывает игр, в которых судья не допустил бы ни одной ошибки. Другой вопрос, насколько они значимые и как влияют на ход встречи и на ее результат. Полагаю, что Сельдяков таких ошибок не допустил", - сказал Будогосский.
"Думаю, что он чисто отсудил дерби, он вырос за последнее время, - продолжил собеседник ТАСС. - Но через огонь и воду он будет проходить каждую игру, на которой будет работать, это испытание для каждого судьи. Казалось бы, не самая сложная игра может, к сожалению, обернуться какими-то трудностями".
После шести туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. "Спартак" располагается на девятой строчке с восемью очками.