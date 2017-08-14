Российские легкоатлеты заработали $245 тысяч призовых на ЧМ-2017

Чемпионка мира в прыжках в высоту 2017 года Мария Ласицкене © AP Photo/Martin Meissner

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены заработали $245 тысяч призовых на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Вознаграждение за выступление на турнире получило больше половины из них: из 19 человек, которые были допущены к стартам в качестве нейтральных спортсменов, призовые заработали десять.

Больше всех призовых получила обладательница золотой награды Мария Ласицкене, одержавшая победу в прыжках в высоту. Согласно положению о призовых, которое оказалось в распоряжении ТАСС, спортсменке досталось $60 тысяч.

Пять российских легкоатлетов, занявших на чемпионате мира вторые места, получили по $30 тысяч. Серебро в Лондоне завоевали Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту).

Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, занявший в Лондоне четвертое место, заработал $15 тысяч, метатель молота Алексей Сокирский за пятое место получил $10 тысяч, прыгун в высоту Илья Иванюк - $6 тысяч за шестое место. Еще одним обладателем призовых стала Ольга Муллина, получившая $4 тысячи за восьмой результат в прыжках с шестом.

Наибольшее число наград на чемпионате мира завоевала сборная США: 10 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. Второе место у сборной Кении (5-2-4), третью позицию заняли легкоатлеты из ЮАР (3-1-2).