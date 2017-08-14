"Водник" может отказаться от участия в КМ по хоккею с мячом из-за финансовых причин

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Архангельский "Водник" может не поехать на Кубок мира по хоккею с мячом, который пройдет в Швеции, по финансовым причинам. Об этом ТАСС сообщил начальник клуба Дмитрий Минин.
Ранее организаторы Кубка мира объявили о начале заявочной кампании. Взнос за участие, включающий аккредитацию для 25 членов клуба, составляет 35 тысяч шведских крон (около €3600 евро или 240 тысяч рублей). 19 июля руководство регионального центра развития спорта "Водник" подписало и направило в офис турнира заявочные письма с просьбой прислать регламент Кубка мира, условия участия и форму заявки. 8 августа "Водник" получил ответ из Международной федерации хоккея с мячом (FIB), согласно которому команды-участники Кубка мира должны оплатить дополнительный стартовый взнос, обозначенный FIB, в размере $20 тысяч.
"Много лет четыре лучшие команды чемпионата участвовали без финансовых взносов, но в этом году было принято решение, что только три лучшие команды примут участие без финансовых затрат, а остальные будут платить стартовые взносы. Будем рассматривать и другие турниры в Швеции, поэтому не исключено, что мы можем поехать и на другой турнир взамен Кубка мира в связи с этими изменениями. Думаю, что решение примем на следующей неделе", - сказал Минин.
"Мы получили ответ от федерации, что появился новый взнос и в очередной раз изменились условия. Нам нужно посоветоваться с тренерским штабом. Мы бы очень хотели участвовать в этом турнире - это хороший опыт и для команды, и сам турнир представляет огромный интерес. Но нужно понимать, что это очень серьезные изменения в условиях", - добавил он.
Кубок мира будет разыгран в шведском Сандвикене на льду "Йоранссон-Арены" с 12 по 15 октября. "Водник" выигрывал турнир дважды - в 2003 и 2004 году.