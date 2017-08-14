Малкин рассказал, что восхищен игрой хоккеиста "Эдмонтона" Макдэвида

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Игра канадского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Коннора Макдэвида произвела огромное впечатление на российского форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина. Об этом Малкин заявил на пресс-конференции.

31-летний Малкин в понедельник получил приз лучшему российскому хоккеисту сезона "Харламов Трофи". Макдэвид был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ сезона-2016/17.

"Скажу честно: я восхищен его игрой. И скоростью, и тем, какие решения он принимает, как видит площадку. У него есть все необходимые качества, и это качества иного уровня", - сказал Малкин.